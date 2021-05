Arrestati gli attentatori all’hub vaccini di Brescia, sono due no vax. Su Fb scrivevano: “Distruggere il nemico con la stessa arma: la paura” (Di sabato 1 maggio 2021) L'attentato incendiario è avvenuto lo scorso 3 aprile. Si tratta di un 51 e un 52enne, entrambi Bresciani. Perquisizioni sono state fatte ad altri loro conoscenti dello stesso movimento Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 1 maggio 2021) L'attentato incendiario è avvenuto lo scorso 3 aprile. Si tratta di un 51 e un 52enne, entrambini. Perquisizionistate fatte ad altri loro conoscenti dello stesso movimento

