Xbox conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo dei giochi per PC (Di venerdì 30 aprile 2021) Fin dalla creazione di Windows, Microsoft si è impegnata per quattro decenni ad ascoltare e imparare le necessità dei giocatori e degli sviluppatori di giochi per PC. Negli ultimi 18 mesi, sono stati rilasciati grandi giochi per PC come Age of Empires II e III DE, Gears Tactics, Wasteland 3, Minecraft Dungeons e Microsoft Flight Simulator. In attesa di conoscere i prossimi titoli per PC come Age of Empires IV, Microsoft ha voluto ripercorrere il suo lungo viaggio e indicare i prossimi passi. Oggi, Matt Booty, Head of Xbox Game Studios, ha pubblicato un post su Xbox Wire sui continui investimenti di Microsoft nell’ecosistema di gioco per PC e sul lavoro che l’azienda ha fatto recentemente per sostenere gli sviluppatori e la community. Inoltre, tramite un post su LinkedIn, Sarah Bond, Head of Game Creator Experiences ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 30 aprile 2021) Fin dalla creazione di Windows, Microsoft si è impegnata per quattro decenni ad ascoltare e imparare le necessità dei giocatori e degli sviluppatori diper PC. Negli ultimi 18 mesi, sono stati rilasciati grandiper PC come Age of Empires II e III DE, Gears Tactics, Wasteland 3, Minecraft Dungeons e Microsoft Flight Simulator. In attesa di conoscere i prossimi titoli per PC come Age of Empires IV, Microsoft ha voluto ripercorrere il suo lungo viaggio e indicare i prossimi passi. Oggi, Matt Booty, Head ofGame Studios, ha pubblicato un post suWire sui continui investimenti di Microsoft nell’ecosistema di gioco per PC e sul lavoro che l’azienda ha fatto recentemente per sostenere gli sviluppatori e la community. Inoltre, tramite un post su LinkedIn, Sarah Bond, Head of Game Creator Experiences ...

Advertising

davidenovelli : Xbox conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo dei giochi per PC - _TechDifferent_ : Xbox conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo dei giochi per PC - Nerdream_it : Importantissimo #BlogPost di #Microsoft, che spende parole importantissime per confermare il suo impegno nello… - SerialGamerITA : Microsoft: Xbox Game Studios conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo #microsoft #xbox #xboxgamestudios - HelperStream : RT @Nextplayer_it: Xbox conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo dei giochi per PC -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox conferma Halo Infinite: rivelate le modalità multiplayer e le opzioni grafiche Sono stati rivelati i dettagli sulle opzioni grafiche per PC di Halo Infinite insieme alla conferma delle impostazioni del campo visivo (FOV) per console. I giocatori possono personalizzare ...e Xbox ...

Non sono previsti piani per S.T.A.L.K.E.R. 2 su PlayStation 5 Scritto da Jonas Mäki 19 Gennaio 2021 alle 09:44 Lo conferma GSC Game World, che sta lavorando al gioco. 0 Stalker 2 sarà in esclusiva di lancio su Xbox, arriverà su Game Pass NEWS. Scritto da Mike ...

Xbox conferma il proprio impegno a supportare lo sviluppo dei giochi per PC Tech Princess IO Interactive oltre Hitman: esclusiva fantasy in sviluppo per Xbox? Stando ad un report IO Interactive, gli sviluppatori dietro alla serie di Hitman, starebbero lavorando ad un titolo fantasy esclusiva Xbox.

'S.T.A.L.K.E.R. 2 sarebbe stato impossibile su PS4 e Xbox One' Come di solito accade durante le transizioni tra le generazioni di console, la maggior parte dei giochi in uscita in questo momento vengono lanciati come titoli cross-gen. Ovviamente, ciò non signific ...

Sono stati rivelati i dettagli sulle opzioni grafiche per PC di Halo Infinite insieme alladelle impostazioni del campo visivo (FOV) per console. I giocatori possono personalizzare ...e...Scritto da Jonas Mäki 19 Gennaio 2021 alle 09:44 LoGSC Game World, che sta lavorando al gioco. 0 Stalker 2 sarà in esclusiva di lancio su, arriverà su Game Pass NEWS. Scritto da Mike ...Stando ad un report IO Interactive, gli sviluppatori dietro alla serie di Hitman, starebbero lavorando ad un titolo fantasy esclusiva Xbox.Come di solito accade durante le transizioni tra le generazioni di console, la maggior parte dei giochi in uscita in questo momento vengono lanciati come titoli cross-gen. Ovviamente, ciò non signific ...