Tessera sanitaria scaduta o smarrita: ecco cosa fare per richiedere online un duplicato (Di venerdì 30 aprile 2021) La Tessera sanitaria , che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 aprile 2021) La, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia,...

Advertising

volaviaggiavivi : @robersperanza Per favore fate fare il vaccino anche a quelli senza tessera sanitaria, tanti inglesi dopo la brexit… - _patriciaann1 : una lettera in più nella mia tessera sanitaria mi sta dando problemi su tutto???? - JPCK72 : RT @Erich_IT5: Comunque non sottovalutarei la mandria zombificata. Già l'anno scorso dalle mie parti, in uno degli stabilimenti più 'in' de… - force_iam : @volaviaggiavivi @zaiapresidente All’ULSS3 Serenissima (Veneto) chiedono il Permesso di soggiorno oltre alla Carta… - fiftycb : @VEventuali Se hai una patologia 'a rischio' nel momento in cui prenoti è in base alla tua tessera sanitaria che ti… -