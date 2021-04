Reggio Calabria: i CALENDARI della raccolta differenziata per il mese di Maggio 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) Reggio Calabria, pubblicati i nuovi CALENDARI di AVR per il mese di Maggio 2021 Si avvisa la cittadinanza che sono stati pubblicati i CALENDARI di raccolta differenziata porta a porta, relativi al mese di Maggio 2021, per le utenze domestiche ubicate nel territorio comunale. Si invita la cittadinanza a porre attenzione alle giornate prossime alle festività, in quanto interessate ad alcune variazioni nelle previste raccolte. A tal proposito, si rammenta che: – in tutte le tre Aree nei giorni in cui è prevista la raccolta di vetro, nella corrispondente zona indicata sul CALENDARIo non è più svolta la contestuale raccolta del ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021), pubblicati i nuovidi AVR per ildiSi avvisa la cittadinanza che sono stati pubblicati idiporta a porta, relativi aldi, per le utenze domestiche ubicate nel territorio comunale. Si invita la cittadinanza a porre attenzione alle giornate prossime alle festività, in quanto interessate ad alcune variazioni nelle previste raccolte. A tal proposito, si rammenta che: – in tutte le tre Aree nei giorni in cui è prevista ladi vetro, nella corrispondente zona indicata sulo non è più svolta la contestualedel ...

