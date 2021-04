Pirlo, i quattro diffidati bianconeri in vista di Juventus-Milan | News (Di venerdì 30 aprile 2021) La Juventus id Andrea Pirlo ha quattro diffidati in vista di Juventus-Milan, gara che si giocherà il prossimo maggio Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 aprile 2021) Laid Andreahaindi, gara che si giocherà il prossimo maggio

Advertising

AltheaMehio : RT @juventusfc: ??? @Pirlo_official: «Io penso solo a finire bene la stagione. Il mio obiettivo è portare la Juventus nelle prime quattro e… - Fprime86 : RT @forumJuventus: TS:' Panchina Juventus: parte il casting. Pirlo traballa, fuori dalle prime quattro addio sicuro. In lizza Allegri, Zida… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: TS:' Panchina Juventus: parte il casting. Pirlo traballa, fuori dalle prime quattro addio sicuro. In lizza Allegri, Zida… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: TS:' Panchina Juventus: parte il casting. Pirlo traballa, fuori dalle prime quattro addio sicuro. In lizza Allegri, Zida… - francescoceccot : RT @forumJuventus: TS:' Panchina Juventus: parte il casting. Pirlo traballa, fuori dalle prime quattro addio sicuro. In lizza Allegri, Zida… -