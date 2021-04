Perin e il suo futuro: “Qualunque apprezzamento fa piacere, sono ambizioso” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il portiere del Genoa, Mattia Perin, si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’estremo difensore ha spiegato le sue motivazioni per il futuro con la maglia rossoblù. “Qualunque apprezzamento fa piacere. Ho 28 anni e dieci stagioni di Serie A alle spalle. sono morto e risorto un po’ di volte, questa sarebbe l’ennesima. sono ambizioso e non so cosa mi riserva il futuro, prenderò quello che la vita mi darà” FOTO: Sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Il portiere del Genoa, Mattia, si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. L’estremo difensore ha spiegato le sue motivazioni per ilcon la maglia rossoblù. “fa. Ho 28 anni e dieci stagioni di Serie A alle spalle.morto e risorto un po’ di volte, questa sarebbe l’ennesima.e non so cosa mi riserva il, prenderò quello che la vita mi darà” FOTO: Sito Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

