Oggi i nuovi colori, in rosso solo la Valle d’Aosta. La Sardegna passa in zona arancione. In Sicilia stop a gite e spiagge nel weekend (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la prima settimana di riaperture saranno solo due le Regioni italiane a cambiare colore. Da lunedì 3 maggio la Valle d’Aosta sarà l’unica regione italiana in zona rossa. A far scattare l’aumento delle restrizioni è il parametro dell’incidenza di casi positivi al Coronavirus ogni 100mila abitanti, salito a quota 265, superando così la soglia d’allerta di 250. Diverso discorso per la Sardegna, che già la scorsa settimana presentava dati incoraggianti, e si colorerà di arancione dopo 21 giorni in rosso. Nella stessa fascia arancione restano anche Calabria, Basilicata, Sicilia e Puglia, mentre le restanti regioni e province autonome restano in zona gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in giornata ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo la prima settimana di riaperture sarannodue le Regioni italiane a cambiare colore. Da lunedì 3 maggio lasarà l’unica regione italiana inrossa. A far scattare l’aumento delle restrizioni è il parametro dell’incidenza di casi positivi al Coronavirus ogni 100mila abitanti, salito a quota 265, superando così la soglia d’allerta di 250. Diverso discorso per la, che già la scorsa settimana presentava dati incoraggianti, e si colorerà didopo 21 giorni in. Nella stessa fasciarestano anche Calabria, Basilicata,e Puglia, mentre le restanti regioni e province autonome restano ingialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in giornata ...

SkyTG24 : Nuovi colori regioni dal 3 maggio: #ValleDAosta in zona rossa, #Sardegna in arancione. L'ordinanza del Ministro… - sole24ore : Tracce di #Covid su #Pos e carrelli: in #Italia i controlli dei #Nas portano alla chiusura di 12 supermercati. Ecco… - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus: oggi a Sorrento 2 nuovi positivi e 2 guariti, il totale dei casi attuali resta 23 - wesud_news : Coronavirus, 404 nuovi casi oggi in Calabria: 58 i positivi nel Crotonese - TelemiaLaTv : Coronavirus, oggi in Calabria 404 nuovi contagi e un decesso: il bollettino della Regione -