Mara Venier disperata per la dieta, il video esilarante: «Pigra? In tre settimane non ho perso un cazz*!» (Di venerdì 30 aprile 2021) Mara Venier che si lamenta perchè non riesce a perdere peso nonostante gli sforzi con la dieta, conquista i suoi follower su Instagram. Una lunga dieta accompagnata da attività fisica non ha avuto gli effetti desiderati per Mara Venier: “In tre settimane non ho perso un cazz*!”. Da Instagram Mara Venier ha comunicato ai follower la sua disperazione per i mancati effetti della dieta che sta seguendo. Con l’arrivo dell’estate infatti Mara Venier ha deciso di seguire un regime alimentare controllato accompagnato da attività fisica ma, come ha fatto sapere dalle stories, i risultati della cura che dura ormai da tre settimane sono stati ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 aprile 2021)che si lamenta perchè non riesce a perdere peso nonostante gli sforzi con la, conquista i suoi follower su Instagram. Una lungaaccompagnata da attività fisica non ha avuto gli effetti desiderati per: “In trenon houn”. Da Instagramha comunicato ai follower la sua disperazione per i mancati effetti dellache sta seguendo. Con l’arrivo dell’estate infattiha deciso di seguire un regime alimentare controllato accompagnato da attività fisica ma, come ha fatto sapere dalle stories, i risultati della cura che dura ormai da tresono stati ...

