Mango lancia una collezione per le donne che hanno subìto una mastectomia (Di venerdì 30 aprile 2021) Mettersi al fianco delle donne che hanno subìto una mastectomia: con questo obiettivo, Mango – brand di abbigliamento e accessori – ha lanciato una nuova collezione di lingerie e costumi da bagno per tutte quelle donne con un solo seno, o con protesi, a seguito dell'intervento chirurgico. L'iniziativa, che ha riscosso il consenso del grande pubblico, ha come scopo quello di soddisfare le esigenze delle donne che, a seguito di una mastectomia, hanno scelto di non effettuare la ricostruzione del seno. Così ecco una linea inclusiva e accessibile a tutte, non solo dal punto di vista del design, ma anche del prezzo. Come ha sottolineato Justi Ruano, Responsabile design di Mango, in una nota ...

