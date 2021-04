LIVE Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Niccolò Antonelli chiude in vetta la FP1, Migno 6°, Foggia 7°, dalle 13.15 la FP2 (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 9.43 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 23 N. Antonelli 1:46.319 2 2 G. RODRIGO +0.169 3 50 J. DUPASQUIER +0.212 4 5 J. MASIA +0.229 5 53 D. ÖNCÜ +0.249 6 7 D. Foggia +0.276 7 16 A. Migno +0.302 8 40 D. BINDER +0.332 9 82 S. NEPA +0.343 10 55 R. FENATI +0.397 9.42 Antonelli vola!! Record per 133 millesimi al T1, 205 al T2, 154 al T3, chiude in 1:46.319 ed è primo!!!!!!!!!!!!! 169 millesimi su Rodrigo e 212 su Dupasquier! 9.41 Antonelli si mette ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 9.43 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 23 N.1:46.319 2 2 G. RODRIGO +0.169 3 50 J. DUPASQUIER +0.212 4 5 J. MASIA +0.229 5 53 D. ÖNCÜ +0.249 6 7 D.+0.276 7 16 A.+0.302 8 40 D. BINDER +0.332 9 82 S. NEPA +0.343 10 55 R. FENATI +0.397 9.42vola!! Record per 133 millesimi al T1, 205 al T2, 154 al T3,in 1:46.319 ed è primo!!!!!!!!!!!!! 169 millesimi su Rodrigo e 212 su Dupasquier! 9.41si mette ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Spagna 2021 in DIRETTA: scatta la FP1! Migno Fenati Antonelli e Foggia cercano il feeling a Jerez -… - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, gli italiani sfidano lo scatenato #Acosta!… - sportli26181512 : MotoGP, a Jerez ritorno al passato: la storia del GP di Spagna: Questo weekend appuntamento a Jerez, con una delle… - awa_racing_gear : RT @Sciambergapower: @CEVMotorcycle | DALLE 13:00 le dirette LIVE su @SkySportMotoGP per le Gare1/2 direttamente dal Circuito Estoril. ————… - Sciambergapower : @CEVMotorcycle | DALLE 13:00 le dirette LIVE su @SkySportMotoGP per le Gare1/2 direttamente dal Circuito Estoril. —… -