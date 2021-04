Lillo, dopo il successo di LOL arriva l’annuncio: sarà uno dei conduttori (Di venerdì 30 aprile 2021) Il comico Lillo continua ad essere uno dei più citati sul mondo social grazie ai meme creati dopo LOL: per lui ora arriva una nuova esperienza, ma questa volta da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 aprile 2021) Il comicocontinua ad essere uno dei più citati sul mondo social grazie ai meme creatiLOL: per lui orauna nuova esperienza, ma questa volta da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

lillo_vinci : @FmMosca È sempre lo stesso gioco delle tre carte! Si presenta una forza politica che sembra essere dalla parte del… - PirataSamhain : RT @pirata_21: Dopo aver raccolto le firme per abolire il #Coprifuocoalle22 salvo poi astenersi quando poteva votare per toglierlo, #Salvin… - Dome689 : RT @pirata_21: Dopo aver raccolto le firme per abolire il #Coprifuocoalle22 salvo poi astenersi quando poteva votare per toglierlo, #Salvin… - MarieFr12579649 : RT @pirata_21: Dopo aver raccolto le firme per abolire il #Coprifuocoalle22 salvo poi astenersi quando poteva votare per toglierlo, #Salvin… - pirata_21 : Dopo aver raccolto le firme per abolire il #Coprifuocoalle22 salvo poi astenersi quando poteva votare per toglierlo… -