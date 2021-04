Leonardo Iaccarino | il consigliere arrestato per corruzione a Foggia aveva sparato con una pistola dal balcone a Capodanno

(Di venerdì 30 aprile 2021), ex presidente dell’assemblea municipale di, è uno dei due consiglieri comunali arrestati questa mattina dalla Polizia di Stato, in esecuzione di una misura cautelare emessa dall’autorità giudiziaria, con le accuse die peculato. Subito dopo le polemiche e le critiche ricevute a seguito del video pubblicato sui social in cui il massimo rappresentante dell’assise esplodeva colpi d’arma dicaricata a salve, daldi casa durante i festeggiamenti delannunciato le sue dimissioni.: ilperchecon una ...

Advertising

silvano73068906 : RT @LaNotiziaTweet: Leonardo Iaccarino: il consigliere arrestato per corruzione aveva sparato con una pistola dal balcone di casa a Capodan… - LaNotiziaTweet : Leonardo Iaccarino: il consigliere arrestato per corruzione aveva sparato con una pistola dal balcone di casa a Cap… - messveneto : Foggia, due consiglieri comunali arrestati a Foggia. Uno aveva sparato dal balcone a Capodanno: Leonardo Iaccarino… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Iaccarino

Carcere per l'ex presidente del consiglio comunale, 44 anni, protagonista del video divenuto virale sui social delle pistolettate a salve esplose dal balcone di casa durante i ...Carcere per l'ex presidente del consiglio comunale, 44 anni, protagonista del video divenuto virale sui social delle pistolettate a salve esplose dal balcone di casa durante i ..."Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale è l'unica via d'uscita minimamente dignitosa che abbiamo per porre fine ad una consiliatura mai così drammaticamente funestata dalle inchieste della ...FOGGIA – Questa mattina, la Polizia di Stato ha arrestato due consiglieri di maggioranza del Comune di Foggia. Si tratta di Leonardo Iaccarino (indipendente), di 44 anni, e Antonio Capotosto (lista ci ...