Israele, fuga di massa ad una celebrazione religiosa: oltre quaranta vittime (Di venerdì 30 aprile 2021) oltre quaranta fedeli sono morti durante un raduno religioso in Israele a causa di una fuga di massa: altri 150 sono rimasti feriti. Israele, incidente ad un raduno religioso sul monte Meron: 44 morti e 150 feriti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 aprile 2021)fedeli sono morti durante un raduno religioso ina causa di unadi: altri 150 sono rimasti feriti., incidente ad un raduno religioso sul monte Meron: 44 morti e 150 feriti su Notizie.it.

Advertising

massimo_san : RT @Open_gol: Decine di persone sono morte schiacciate dalla folla in fuga, dopo che alcuni pellegrini sono scivolati sui gradini di una tr… - Dome689 : RT @Open_gol: Decine di persone sono morte schiacciate dalla folla in fuga, dopo che alcuni pellegrini sono scivolati sui gradini di una tr… - romi_andrio : RT @Open_gol: Decine di persone sono morte schiacciate dalla folla in fuga, dopo che alcuni pellegrini sono scivolati sui gradini di una tr… - Open_gol : Decine di persone sono morte schiacciate dalla folla in fuga, dopo che alcuni pellegrini sono scivolati sui gradini… - BreakingItalyNe : ISRAELE: Fuga precipitosa durante un raduno religioso ebraico per la festa di Lag Ba'Omer sul monte Meron in Galile… -