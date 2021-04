Advertising

tuttoteKit : IO Interactive oltre Hitman: esclusiva fantasy in sviluppo per Xbox? #IOInteractive #XboxOne #XboxSeriesS… - AndreaLompio53 : Nel mondo sono già state distribuite oltre un miliardo di dosi di #vaccini. Eppure i #contagi continuano a salire,… - paoloigna1 : Il numero dei nuovi casi è in calo negli #USA con oltre 130 milioni di vaccinati. #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Interactive oltre

Finora IOè stata piuttosto aperta sull'espansione dello studio.ai lavori da poco terminati su Hitman 3 , IO sta lavorando a un gioco originale di James Bond 007 , che lo studio ...Nella giornata di ieri c'è stato lo State of Play di SonyEntertainment , focalizzato in gran parte su Ratchet & Clank Rift Apart , ma non solo.alle versioni PlayStation di Among Us , l'altro annuncio è stato dedicato a Subnautica Below ...Stando ad un report IO Interactive, gli sviluppatori dietro alla serie di Hitman, starebbero lavorando ad un titolo fantasy esclusiva Xbox.IO Interactive sarebbe al lavoro su una nuova esclusiva Xbox con i draghi, almeno stando agli ultimi report trapelati sul web.