I cugini francesi (Di venerdì 30 aprile 2021) Lasciamo perdere le ombre rosse (quale ufficio inventa questi slogan? Neppure nel 1939 John Ford avrebbe apprezzato la banalizzazione di “Stagecoach”, figuriamoci con i codici hollywoodiani odierni), e battiamo le mani al ribaltamento del cliché degli “odiosi cugini”. Era l’inizio del 2019 quando i Cinque stelle, con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, e la entusiasta sponda di Giorgia Meloni, tirarono fuori il franco coloniale. Erano accuse di sfruttamento dell’Africa, mentre l’attuale ministro degli Esteri allora alleato della Lega si rivolgeva al “popolo francese” con una lettera al Monde nella quale spiegava quanto era stato giusto incontrare i gilets jaunes. Ne seguì crisi diplomatica, risolta da Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron. Oggi i colloqui sono tra Macron e Draghi, a dimostrazione che bisogna sempre lasciar fare ai capaci. E prima ancora nel 1995 ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Lasciamo perdere le ombre rosse (quale ufficio inventa questi slogan? Neppure nel 1939 John Ford avrebbe apprezzato la banalizzazione di “Stagecoach”, figuriamoci con i codici hollywoodiani odierni), e battiamo le mani al ribaltamento del cliché degli “odiosi”. Era l’inizio del 2019 quando i Cinque stelle, con Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, e la entusiasta sponda di Giorgia Meloni, tirarono fuori il franco coloniale. Erano accuse di sfruttamento dell’Africa, mentre l’attuale ministro degli Esteri allora alleato della Lega si rivolgeva al “popolo francese” con una lettera al Monde nella quale spiegava quanto era stato giusto incontrare i gilets jaunes. Ne seguì crisi diplomatica, risolta da Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron. Oggi i colloqui sono tra Macron e Draghi, a dimostrazione che bisogna sempre lasciar fare ai capaci. E prima ancora nel 1995 ...

I cugini francesi Il Foglio I cugini francesi I colloqui Draghi-Macron e il mercato comune ribaltano un vecchio cliché. Stellantis, Tim, Bulgari: zero velleità coloniali nelle partite tra Parigi e Roma. Solo mercato ...

