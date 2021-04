HyperBrawl si aggiorna oggi su Apple Arcade

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lo studio di sviluppo pluripremiato, Milky Tea Studios, è lieto di annunciare il lancio del rivoluzionariomento per il suo titolo sportivo dedicato alla pallamano intergalattica da combattimento,Tournament, a partire dasu. Già un fenomeno di successo sulla piattaforma con la sua bellissima e dinamica esperienza PvP, ideale per il multiplayer locale e online, l’ultimomento diTournament’ porta la componenteTournament è il gioco definitivo della pallamano intergalattica. I giocatori si scontrano in dei match 2v2 fondendo armi impossibili a potenziamenti che sfidano la fisica. Non c’è niente che non si possa fare in questo giocotra la scienza e il fantasy, ...