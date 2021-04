Gp Portogallo: prime libere a Bottas, quarto Leclerc (Di venerdì 30 aprile 2021) Il finlandese Valtteri Bottas su Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo, con 1:19.648, nella prima sessione di prove libere del Gp del Portogallo di Formula 1. Sul circuito di Portimao, Bottas è ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Il finlandese Valtterisu Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo, con 1:19.648, nella prima sessione di provedel Gp deldi Formula 1. Sul circuito di Portimao,è ...

Advertising

VAVEL_Italia : #PortugueseGP #Bottas comanda nelle prime libere #F1 #Formula1 @F1 @SkySportF1 #venerdì #motori - repubblica : Formula uno, Gp Portogallo: Bottas il migliore nelle prime libere, Leclerc quarto - RaiSport : #GpPortogallo: prime libere a #Bottas, quarto #Leclerc ?? Secondo tempo per #Verstappen e quinto per #Hamilton, ind… - giornaleradiofm : Gp Portogallo: prime libere a Bottas, quarto Leclerc: (ANSA) - ROMA, 30 APR - Il finlandese Valtteri Bottas su Merc… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: Dopo le prime due entusiasmati gare avvenute in Bahrain ed in Italia, il Circus della F1 si sposta in Portogallo, più prec… -