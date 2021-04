Francesca Fioretti: “Davide Astori è sempre qui con noi” (Di venerdì 30 aprile 2021) Tre anni fa la morte improvvisa del suo compagno Davide Astori le ha stravolto la vita, ma oggi Francesca Fioretti è pronta a ripartire. A darle la motivazione giusta per non farsi travolgere dalla sofferenza è stata Vittoria, la figlia avuta dal calciatore, scomparso a 31 anni. “Alleviare il suo dolore è stata la mia priorità”, ha raccontato al settimanale Grazia. E a darle forza ogni giorno è la presenza del suo compagno, che lei continua a sentire vicino in ogni momento: “E’ sempre qui con noi”, ha detto. “A mezzanotte scrivevo un messaggio al mio compagno e alle 9 non c’era più”, ricorda Francesca. L’imprevedibilità della vita, il rendersi conto di non poterla sempre controllare, l’ha resa meno apprensiva rispetto al passato. Per amore di sua figlia si è fatta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 aprile 2021) Tre anni fa la morte improvvisa del suo compagnole ha stravolto la vita, ma oggiè pronta a ripartire. A darle la motivazione giusta per non farsi travolgere dalla sofferenza è stata Vittoria, la figlia avuta dal calciatore, scomparso a 31 anni. “Alleviare il suo dolore è stata la mia priorità”, ha raccontato al settimanale Grazia. E a darle forza ogni giorno è la presenza del suo compagno, che lei continua a sentire vicino in ogni momento: “E’qui con noi”, ha detto. “A mezzanotte scrivevo un messaggio al mio compagno e alle 9 non c’era più”, ricorda. L’imprevedibilità della vita, il rendersi conto di non poterlacontrollare, l’ha resa meno apprensiva rispetto al passato. Per amore di sua figlia si è fatta ...

