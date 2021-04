Disordini in via Gregorio VII, la Polizia Locale contribuisce all’individuazione dei responsabili (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha fatto il giro dei social un video nel quale si vedevano susseguirsi, in via Gregorio VII, un principio di rissa, un investimento di una ciclista, il volontario lancio di un’auto contro un’altra e la fuga di due soggetti a bordo della stessa.La Polizia Locale, analizzando il video di bassa qualità, è riuscita a risalire al proprietario del mezzo e, nel principio della oramai costante collaborazione con le forze dell’ordine, ha contattato la Polizia di Stato per uno scambio di informazioni sullo stesso episodio. Il risultato è che i responsabili verranno chiamati a rispondere penalmente e amministrativamente di quanto accaduto.L’amministrazione Melucci da tempo lavora sulla formazione e sull’organizzazione della Polizia Locale, ottenendo risultati sempre più concreti. ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha fatto il giro dei social un video nel quale si vedevano susseguirsi, in viaVII, un principio di rissa, un investimento di una ciclista, il volontario lancio di un’auto contro un’altra e la fuga di due soggetti a bordo della stessa.La, analizzando il video di bassa qualità, è riuscita a risalire al proprietario del mezzo e, nel principio della oramai costante collaborazione con le forze dell’ordine, ha contattato ladi Stato per uno scambio di informazioni sullo stesso episodio. Il risultato è che iverranno chiamati a rispondere penalmente e amministrativamente di quanto accaduto.L’amministrazione Melucci da tempo lavora sulla formazione e sull’organizzazione della, ottenendo risultati sempre più concreti. ...

