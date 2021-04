Diritti TV, Sky a tutela dei propri clienti: "Pacchetto calcio gratis per 3 mesi" (Di venerdì 30 aprile 2021) L'emittente britannica, a fronte della situazione di incertezza legata ai Diritti TV, si muove a tutela dei suoi abbonati. Leggi su 90min (Di venerdì 30 aprile 2021) L'emittente britannica, a fronte della situazione di incertezza legata aiTV, si muove adei suoi abbonati.

Advertising

SkySport : Sky acquisisce i diritti della Ligue 1 fino al 2024 Rinnovata la Bundesliga fino al 2025 #SkySport #Bundesliga… - SkySport : Neymar, Mbappé e Haaland giocano su Sky Sport Sky acquisisce i diritti della Ligue 1 fino al 2024 Rinnovata la Bund… - repubblica : Diritti tv, Sky azzera per tre mesi agli abbonati il costo di Sky Calcio - FabioTraversa : RT @LoSpecialistatv: #Dirittitv: @SkySport compra Bundesliga e Ligue1. E azzera il costo del calcio per l’estate - LoSpecialistatv : #Dirittitv: @SkySport compra Bundesliga e Ligue1. E azzera il costo del calcio per l’estate -