Demolito l’equo compenso | per il Tar l’avvocato deve lavorare bene a basso costo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sconcertante sentenza (pubblicata ieri) del giudice amministrativo lombardo che ha respinto il ricorso di un difensore escluso dall’appalto per un incarico legale in base all’idea che la legge sulè superata dal “dovere di diligenza” che il codice civile impone al legale persino quando lavora gratis Una sentenza. Anzi una “sentenza breve”, perché già “compiuta”, nelle valutazioni di merito nonostante sia stata emessa in sede cautelare. Al centro della pronuncia (la 361/2021), pubblicata ieri, 29 aprile, dal Tar Lombardia, c’è. Che viene letteralmente. Più precisamente, viene demolita la consistenza della norma secondo cui la pubblica amministrazione è tenuta a garantire «il principio del», in ...