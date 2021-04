Cosmi | futuro a Crotone? L’allenatore | “Ho fatto del mio meglio | non so cosa accadrà”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Serse, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di campionato contro l’Inter. Il tecnico si è soffermato anche sul suo. “Per quello che riguarda il mioio nel calcio non credo a nulla, numericamente. Io cerco di dare il massimo per concludere il campionato e basta, devo fare in modo che la squadra sia sul pezzo. Poi il mionon lo so dadipenderà”. FOTO: Sito ufficiale Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Cosmi sul futuro di Simy: 'Lascerà sicuramente Crotone' - benedettacosmi : RT @FiLavoro: Presente e futuro con ass Regione Lombardia M. Rizzoli e B. Cosmi - FiLavoro : Presente e futuro con ass Regione Lombardia M. Rizzoli e B. Cosmi -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmi futuro

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Crotone,: 'Mio? Non so da ...Diverso ilper Torino e Cagliari che anche in caso di salvezza potrebbero decidere di non ...potrebbe restare in caso di progetto condiviso) che il Crotone (che potrebbe dare la chance a..."Mio futuro? Non credo a niente numericamente. 5 vittorie, sconfitte e pareggi ecc. Non voglio dribblare la domanda. Ma dirò quello che ho sempre detto. Voglio dare il massimo in ...Serse Cosmi parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Crotone Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro ...