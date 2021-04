Allegri Juve, piovono conferme: le ultime sul possibile ritorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ritorno di Max Allegri alla Juventus scalda i tifosi bianconeri: ecco le ultime notizie e i retroscena Il ritorno di Max Allegri scalda i tifosi della Juventus: sono tanti i sostenitori bianconeri rimasti legati al tecnico livornese capace di vincere cinque Scudetti e di disputare due finali di Champions League. Il giornalista del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi ne parla a Radio 24: «Qualche giorno fa non avevo riscontri ora sì, negli ultimi 2 giorni ci sono elementi solidi che riportano Allegri alla Juve». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ildi Maxallantus scalda i tifosi bianconeri: ecco lenotizie e i retroscena Ildi Maxscalda i tifosi dellantus: sono tanti i sostenitori bianconeri rimasti legati al tecnico livornese capace di vincere cinque Scudetti e di disputare due finali di Champions League. Il giornalista del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi ne parla a Radio 24: «Qualche giorno fa non avevo riscontri ora sì, negli ultimi 2 giorni ci sono elementi solidi che riportanoalla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

