Tutto su Ewan McGregor | da Obi Wan Kenobi ai tanti amori sui set

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tutto Ewan

Sicuramente uno dei progetti più attesi inStar Wars , in questo momento, è l'imminente serie di Obi - Wan Kenobi, in sviluppo per Disney + . Lucasfilm ha finalmente confermato cheMcGregor sta effettivamente riprendendo il suo ...Ti sembreràmolto più reale.' L'attore non ha potuto rivelare di più in merito alla serie, ma ... Non lo so.'McGregor sui prequel di Star Wars: ' È stata dura accettare che non fossero ben ...Lucasfilm ha finalmente confermato che Ewan McGregor sta effettivamente riprendendo il suo ruolo dai prequel di Star Wars in una serie di sei episodi che si svolge 10 anni dopo gl ...Ewan McGregor, che rivedremo nei panni di Obi-Wan Kenobi nell'omonima serie Disney+, ha ricordato le difficoltà legate alla trilogia prequel di Star Wars.