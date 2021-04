Traffico Roma del 29-04-2021 ore 17:30 (Di giovedì 29 aprile 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi a Roma Nord sempre molto trafficata la via Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa verso il nord e poi l’altezza della Giustiniana e della Storta tutto in uscita dalla città sulla tangenziale verso San Giovanni code dalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria in direzione opposta verso lo stadio Olimpico incolonnamenti da viale Castrense fino al bivio per la Roma L’Aquila proprio sul percorso Urbano della Roma L’Aquila in uscita della città abbiamo code a tratti da via Filippo Fiorentini al Raccordo sono opposta invece verso il centro code a partire da Portonaccio sino al bivio per la tangenziale nel rione Prati ci sono lavori in corso sul ponte Regina Margherita in via Ferdinando di Savoia verso Piazza del Popolo inevitabili incolonnamenti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi aNord sempre molto trafficata la via Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa verso il nord e poi l’altezza della Giustiniana e della Storta tutto in uscita dalla città sulla tangenziale verso San Giovanni code dalla galleria Giovanni XXIII alla Salaria in direzione opposta verso lo stadio Olimpico incolonnamenti da viale Castrense fino al bivio per laL’Aquila proprio sul percorso Urbano dellaL’Aquila in uscita della città abbiamo code a tratti da via Filippo Fiorentini al Raccordo sono opposta invece verso il centro code a partire da Portonaccio sino al bivio per la tangenziale nel rione Prati ci sono lavori in corso sul ponte Regina Margherita in via Ferdinando di Savoia verso Piazza del Popolo inevitabili incolonnamenti ...

Advertising

LuceverdeRoma : ?#Roma #traffico - Via Tuscolana ????rallentamenti tra Via Vercelli e Via Veturia >< #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Capua (Km 719,8) e A1 Svincolo Santa Maria… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?#Roma #traffico - Via Appia Nuova ????rallentamenti altezza Piazza dell'Alberone >< #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?#Roma #traffico -Viale delle Terme di Caracalla ????code a tratti tra Largo delle Terme di Caracalla e Piazzale Nu… -