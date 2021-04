Tom Cruise salvò Elisabeth Shue dalle pale rotanti di un elicottero sul set di Cocktail (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo quanto riferito, Tom Cruise salvò la sua co-protagonista, Elisabeth Shue, dalle pale di un elicottero che stavano per ucciderla sul set di Cocktail. Tom Cruise, secondo quanto riferito da un tecnico, avrebbe salvato la vita di Elisabeth Shue, la sua co-protagonista, sul set del film Cocktail. L'attrice, a quanto pare, stava per essere uccisa dalle pale di un elicottero ma Cruise intervenì tempestivamente salvandole la pelle. Bill Bennett, un tecnico che aveva lavorato al film nel 1988, ha condiviso una drammatica storia su un gruppo privato di Facebook dedicato a storie di film e set televisivi chiamato Crew ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) Secondo quanto riferito, Tomla sua co-protagonista,di unche stavano per ucciderla sul set di. Tom, secondo quanto riferito da un tecnico, avrebbe salvato la vita di, la sua co-protagonista, sul set del film. L'attrice, a quanto pare, stava per essere uccisadi unmaintervenì tempestivamente salvandole la pelle. Bill Bennett, un tecnico che aveva lavorato al film nel 1988, ha condiviso una drammatica storia su un gruppo privato di Facebook dedicato a storie di film e set televisivi chiamato Crew ...

