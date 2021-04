Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational: svelate le date per il 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha svelato le date ufficiali per l’edizione 2021 del Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational, scopritele insieme a noi in questo articolo Nell’attesa di Rainbow Six: Quarantine, o Parasite, o come volete chiamarlo ancora non si capisce, Ubisoft continua a supportare e spronare Rainbow Six Siege, uno dei suoi titoli di punta. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha svelato quando inizierà l’edizione 2021 del Rainbow Six Invitational, il torneo forse più conosciuto dedicato al gioco. La competizione si svolgerà dall’11 al 23 maggio a Parigi con la partecipazione di tutte e quattro le regioni di Rainbow Six eSports, compresa quella brasiliana che rischiava di non poter ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021) Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha svelato leufficiali per l’edizionedel TomSix, scopritele insieme a noi in questo articolo Nell’attesa diSix: Quarantine, o Parasite, o come volete chiamarlo ancora non si capisce, Ubisoft continua a supportare e spronareSix Siege, uno dei suoi titoli di punta. Tramite comunicato stampa, l’azienda ha svelato quando inizierà l’edizionedelSix, il torneo forse più conosciuto dedicato al gioco. La competizione si svolgerà dall’11 al 23 maggio a Parigi con la partecipazione di tutte e quattro le regioni diSix eSports, compresa quella brasiliana che rischiava di non poter ...

