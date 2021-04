Tabellone Atp Monaco 2021: i risultati e gli accoppiamenti (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Tabellone, gli accoppiamenti e i risultati del torneo Atp 250 di Monaco di Baviera che si disputerà sulla terra rossa tedesca da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio. A guidare il seeding c’è il padrone di casa ovvero Alexander Zverev, grande favorito del torneo ma occhio al norvegese Casper Ruud e soprattutto al russo Aslan Karatsev che sta disputando degli ultimi mesi davvero impressionanti. Nessun tennista azzurro è presente in Tabellone dopo i forfait di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia. Tabellone ATP Monaco DI BAVIERA SECONDO TURNO (1) Zverev b. Berankis 6-2 6-4 Ivashka vs (Q) McDonald 6-7 (7) 6-1 6-2 (4) Krajinovic b. (WC) Hanfmann ritiro Koepfer vs (7) Struff (5) Basilashvili vs (LL) Galan Coria vs (3) Karatsev (8) Millman b. Pella 4-6 2-0 ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Il, glie idel torneo Atp 250 didi Baviera che si disputerà sulla terra rossa tedesca da lunedì 26 aprile a domenica 2 maggio. A guidare il seeding c’è il padrone di casa ovvero Alexander Zverev, grande favorito del torneo ma occhio al norvegese Casper Ruud e soprattutto al russo Aslan Karatsev che sta disputando degli ultimi mesi davvero impressionanti. Nessun tennista azzurro è presente indopo i forfait di Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Stefano Travaglia.ATPDI BAVIERA SECONDO TURNO (1) Zverev b. Berankis 6-2 6-4 Ivashka vs (Q) McDonald 6-7 (7) 6-1 6-2 (4) Krajinovic b. (WC) Hanfmann ritiro Koepfer vs (7) Struff (5) Basilashvili vs (LL) Galan Coria vs (3) Karatsev (8) Millman b. Pella 4-6 2-0 ...

