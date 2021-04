Strage Borsellino e le accuse di Fiammetta Quando si comincerà a indagare veramente?

(Di giovedì 29 aprile 2021) E ora? Ora che un altro si è presentato alla nostra porta per raccontare la sua verità sulladi Via d’Amelio del 19 luglio 1992 in cui morirono il magistrato Paoloe cinque agenti della scorta? Che facciamo? Ora che questo signore, con 80 omicidi alle spalle, racconta di aver preparato lui l’esplosivo il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

... durante lo speciale mafia di Enrico Mentana andato in onda su 'La 7', Fiammettaaveva ...intervista di Michele Santoro ('Nient'altro che la verità') sostiene di aver partecipato alla...Le dichiarazioni dell'ex killer di mafia Maurizio Avola, ex collaboratore di giustizia che ora sostiene di essere stato tra gli autori della, lo scorso anno vennero ritenute piene di "evidenti mutevolezze e imprecisioni" dai giudici del processo di Capaci bis che si è celebrato a Caltanissetta. In quella occasione Avola, ...alla fase esecutiva della strage di Via D’Amelio del 19 luglio 1992, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. – continua sotto – Tale circostanza risulta in ...La procura di Caltanissetta smentisce il pentito catanese Maurizio Avola protagonista del libro del giornalista Michele Santoro “Nient’altro che la verità” in cui svela di essere stato tra gli autori ...