Si è costituito Luigi Bergamin, ex terrorista in fuga (Di giovedì 29 aprile 2021) Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Lo ha appreso l'ANSA da fonti inquirenti.

Il terrorista Luigi Bergamin si è costituito a Parigi

