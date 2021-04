Serie C, Ghirelli: “Ho ancora timori: immaginate non poter giocare playoff a causa del Covid” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Quest’anno i playoff saranno più lotteria del solito. Di solito sono lo specchio della stagione e quindi promuovono una delle squadre meglio classificate in campionato. Ma questa è stata una stagione particolarissima, con tanti turni infrasettimanali e quindi con un dispendio di energia fisiche e mentali al di sopra della media”. Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, commenta gli imminenti playoff in un’intervista rilasciata a La Repubblica – ed. Bari. “Se si aggiunge che si stanno alzando le temperature, a mio avviso gli esiti saranno condizionati dalla condizione atletica più che dalla griglia di partenza“, prosegue Ghirelli. “Ma è una stagione durissima, se si pensa che sono state rinviate ben centoventi gare. Ma noi, in silenzio, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, con la straordinaria ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) “Quest’anno isaranno più lotteria del solito. Di solito sono lo specchio della stagione e quindi promuovono una delle squadre meglio classificate in campionato. Ma questa è stata una stagione particolarissima, con tanti turni infrasettimanali e quindi con un dispendio di energia fisiche e mentali al di sopra della media”. Così Francesco, presidente della Lega Pro, commenta gli imminentiin un’intervista rilasciata a La Repubblica – ed. Bari. “Se si aggiunge che si stanno alzando le temperature, a mio avviso gli esiti saranno condizionati dalla condizione atletica più che dalla griglia di partenza“, prosegue. “Ma è una stagione durissima, se si pensa che sono state rinviate ben centoventi gare. Ma noi, in silenzio, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti, con la straordinaria ...

