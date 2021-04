Roma, atterrato a Fiumicino volo partito da New Dehli: 23 positivi tra i 213 passeggeri (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ieri sera alle 21.15 è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino il volo proveniente dall’India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio, in 23 sono risultati positivi ai tamponi. Sono risultati positivi anche due componenti dell’equipaggio“. A riferirlo in una nota ufficiale è stato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Secondo l’esito dei tamponi il 9% dei passeggeri atterrati con il volo proveniente da New Dehli è positivo, numeri che confermano la difficilissima situazione che in queste settimane vive l’India e giustificano la decisione del ministro della Salute Speranza di bloccare le tratte aeree con il Paese guidato da Narendra Modi. “Tutte le persone risultate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ieri sera alle 21.15 èall’Aeroporto diilproveniente dall’India con a bordo 213e 10 componenti dell’equipaggio, in 23 sono risultatiai tamponi. Sono risultatianche due componenti dell’equipaggio“. A riferirlo in una nota ufficiale è stato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Secondo l’esito dei tamponi il 9% deiatterrati con ilproveniente da Newè positivo, numeri che confermano la difficilissima situazione che in queste settimane vive l’India e giustificano la decisione del ministro della Salute Speranza di bloccare le tratte aeree con il Paese guidato da Narendra Modi. “Tutte le persone risultate ...

