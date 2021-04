Robert De Niro, rischio bancarotta: «Colpa delle spese folli dell’ex moglie» (Di giovedì 29 aprile 2021) «Il coronavirus ha prosciugato le mie finanze». Così, la scorsa estate, Robert De Niro ha lanciato l’allarme riguardo la sua situazione economica. Oggi la questione torna di attualità, ma stavolta il dito è puntato verso l’ex moglie, l’attrice Grace Hightower, che con le sue «spese folli» avrebbe trascinato la star di Hollywood sull’orlo della bancarotta: «È costretto ad accettare qualsiasi ruolo», ha rivelato il suo legale, Caroline Krauss.?? Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) «Il coronavirus ha prosciugato le mie finanze». Così, la scorsa estate, Robert De Niro ha lanciato l’allarme riguardo la sua situazione economica. Oggi la questione torna di attualità, ma stavolta il dito è puntato verso l’ex moglie, l’attrice Grace Hightower, che con le sue «spese folli» avrebbe trascinato la star di Hollywood sull’orlo della bancarotta: «È costretto ad accettare qualsiasi ruolo», ha rivelato il suo legale, Caroline Krauss.??

Ultime Notizie dalla rete : Robert Niro nuova lite in tribunale tra de niro e l'ex moglie, il giudice: 'separatevi, sarete comunque ricchi' Dagotraduzione dal Daily Mail De Niro e Hightower È guerra a colpi di conti tra Robert De Niro e la sua ex moglie Grace Hightower. Pochi giorni fa, durante un'udienza virtuale presso il tribunale di New York, i due ex si sono affrontati a suon di scontrini. De ...

Mentoring e imprese culturali È del 2015 il film Lo stagista inaspettato con un Robert De Niro in versione decisamente resiliente mentre ha a che fare con Anne Hathaway nel ruolo di imprenditrice di successo. Lo scontro ...

Divorzio Robert De Niro, attore costretto ad accettare qualsiasi ruolo per pagare le spese Sky Tg24 Robert De Niro, rischio bancarotta: «Colpa delle spese folli dell’ex moglie» Nuova lite durante l’udienza per il divorzio: lui sarebbe «costretto ad accettare qualsiasi ruolo» per mantenere i vizi di Grace Hightower, lei vorrebbe «metà del patrimonio» della star di Hollywood.

29 Aprile 1957, nasce Daniel Day Lewis Anglo-irlandese, Daniel Day Lewis, senza dubbio uno dei migliori attori degli ultimi 50 anni. Proverbiale la sua preparazione per le parti che seleziona accuratamente (lista pressoché infinita di tito ...

