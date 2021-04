Pastore | “Il mio desiderio è quello di restare alla Roma”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Javier, centrocampista argentino della, ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista al quotidiano spagnolo AS. “Mi vedo qui. In tutti i club nei quali sono stato ho sempre lasciato qualcosa. La gente ha sempre riconosciuto il mio lavoro e spero che questo possa accadere anche. Fino a oggi non ho potuto contribuire come avrei voluto e avere un contratto qui è una grande sfida per me. Poi c’è il club che metterà le sue opzioni sul tavolo, ma per ora voglio continuare qui. È questo il mio”. Sui problemi fisici. “Dopo aver trascorso un anno e mezzo difficile, adesso le cose vanno bene. Mi sono infortunato all’anca nel novembre 2019 e ho avvertito molto dolore per otto mesi. Non siamo riusciti a risolvere la situazione con nessuna terapia poco invasiva quindi mi ...

