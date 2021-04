Pandemia | Gentiloni | nostra priorità è crescita sostenibile

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Servono “alcune ulteriori condizioni” per una piena ripresa dell’economia in Europa. “Primo, la gradualità”. Lo ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo, intervenendo ad un webinar del Feps – precisando che non dobbiamo ripetere l’errore delle crisi precedenti, di ritirare troppo presto gli aiuti ed esagerare con la necessità di risanare i conti”. “Secondo, servonochiare e su questo l’UE ha definito molto energicamente le sue: laè la. Terzo – ha concluso – abbiamo una opportunità senza precedenti di trovare un accordo sulla tassazione globale, dopo il cambio di amministrazione Usa la discussione va nella direzione giusta”. Quanto alla futura “carbon tax” europea, chiamata “meccanismo di aggiustamento ...

ha puntualizzato che no si tratta di un "executive order", ma, come per tutta la legislazione europea, occorrerà tempo per arrivare all'approvazione finale, e nel frattempo ci potranno ...