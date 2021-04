Outer Wilds 'Echoes of the Eye' spunta in un leak, misterioso DLC in arrivo? (Di giovedì 29 aprile 2021) L'acclamata avventura indie Outer Wilds sembra proprio che riceverà un nuovo DLC inaspettato. Il titolo è stato uno dei migliori giochi del 2019 ma parte del suo fascino era che si trattava di un'esperienza completa da subito, con un finale più che soddisfacente. Non c'è stato alcun cliffhanger, ma la lore ha lasciato spazio per un sequel, anche se non se ne è mai parlato, e lo stesso vale per i DLC, fino a quando qualcuno non ne ha scoperto qualche indizio sul database di Steam. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) L'acclamata avventura indiesembra proprio che riceverà un nuovo DLC inaspettato. Il titolo è stato uno dei migliori giochi del 2019 ma parte del suo fascino era che si trattava di un'esperienza completa da subito, con un finale più che soddisfacente. Non c'è stato alcun cliffhanger, ma la lore ha lasciato spazio per un sequel, anche se non se ne è mai parlato, e lo stesso vale per i DLC, fino a quando qualcuno non ne ha scoperto qualche indizio sul database di Steam. Leggi altro...

