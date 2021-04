Orrore a Pompei, 24enne seviziata e uccisa a coltellate: indagini nel condominio (Di giovedì 29 aprile 2021) Pompei (Napoli) - Una ragazza di 24 anni è morta dopo essere stata brutalmente aggredita e accoltellata. La giovane, Grazia Severino, è deceduta all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove era stata ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021)(Napoli) - Una ragazza di 24 anni è morta dopo essere stata brutalmente aggredita e accoltellata. La giovane, Grazia Severino, è deceduta all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove era stata ...

