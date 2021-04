Oroscopo Leone del mese di Maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) La resa dei conti. Finalmente il duro lavoro che hai fatto finora verrà riconosciuto da tutti. Preparati, quindi, a ricevere le meritate gratificazioni. Con la luna nuova in Toro dell’11 Maggio, colleghi e superiori ti daranno grandi pacche sulle spalle e cercheranno di conquistarti per metterti a capo dei loro progetti, soprattutto se operi nel settore delle arti e dell’intrattenimento. ?I segni di stima indirizzati alla tua persona ti sorprenderanno parecchio: sii orgogliosa di te e goditi la rivincita. Gli incarichi che ti verranno proposti ti spingeranno in direzioni molto interessanti. Se deciderai di esplorare un terreno ignoto, sappi che il percorso sarà lungo ed estremamente impegnativo, ma ti permetterà di scalare la vetta del successo. Con il prestigio arriverà anche una montagna di soldi, grazie al portafortuna Giove che il 13 entrerà in Pesci (e ci ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) La resa dei conti. Finalmente il duro lavoro che hai fatto finora verrà riconosciuto da tutti. Preparati, quindi, a ricevere le meritate gratificazioni. Con la luna nuova in Toro dell’11, colleghi e superiori ti daranno grandi pacche sulle spalle e cercheranno di conquistarti per metterti a capo dei loro progetti, soprattutto se operi nel settore delle arti e dell’intrattenimento. ?I segni di stima indirizzati alla tua persona ti sorprenderanno parecchio: sii orgogliosa di te e goditi la rivincita. Gli incarichi che ti verranno proposti ti spingeranno in direzioni molto interessanti. Se deciderai di esplorare un terreno ignoto, sappi che il percorso sarà lungo ed estremamente impegnativo, ma ti permetterà di scalare la vetta del successo. Con il prestigio arriverà anche una montagna di soldi, grazie al portafortuna Giove che il 13 entrerà in Pesci (e ci ...

