Mr Wrong – Lezioni D’Amore | Primo Bacio tra Ezgi e Ozgur!

(Di giovedì 29 aprile 2021) Mred Ozgur si conoscono e la ragazza, profondamente delusa dall’amore e dagli uomini, si avvicina molto al Signor Sbagliato, ovvero Ozgur… Mrè la nuova soap opera turca in onda su Canale 5 per l’estate. Dopo la fine di DayDreamer, sarannoed Ozgur, interpretati rispettivamente da Ozge Gurel e Can Yaman, a fare compagnia al pubblico italiano. Ecco che cosa succede nella prima puntata della soap turca. Mrtradita dal suo fidanzato!sta con il suo fidanzato ormai da molto tempo e si fida ciecamente di lui. Le cose vanno bene nella sua vita e la ragazza decide di preparare una ...

Advertising

MediasetPlay : La ricetta dell'amore non è fatta solo di ingredienti... per metterli insieme occorre un maestro. E quel maestro è… - MariLu201068 : RT @CanKalpli: Mr Wrong - Lezioni d'amore ??Il “Cast” di #MrWrong @MediasetPlay #CanYaman @canyaman1989 #ÖzgeGürel @ozgecangurel #özgür… - Bea_BrownGirl94 : RT @CanKalpli: Mr Wrong - Lezioni d'amore ??Il “Cast” di #MrWrong @MediasetPlay #CanYaman @canyaman1989 #ÖzgeGürel @ozgecangurel #özgür… - Aferdit78355557 : RT @CanKalpli: Mr Wrong - Lezioni d'amore ??Il “Cast” di #MrWrong @MediasetPlay #CanYaman @canyaman1989 #ÖzgeGürel @ozgecangurel #özgür… - Canangel18 : RT @CanKalpli: Mr Wrong - Lezioni d'amore ??Il “Cast” di #MrWrong @MediasetPlay #CanYaman @canyaman1989 #ÖzgeGürel @ozgecangurel #özgür… -

Ultime Notizie dalla rete : Wrong Lezioni

Mediaset Play

Eccovi il video promo da Mediaset di Mrd'amore.Si chiama ' Mrd'amore ' ed è la nuova serie tv turca con l'affascinante Can Yaman che andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in contemporanea in streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.Il video promo da Mediaset di Mr Wrong, lezioni d'amore, la nuova soap opera che andrà in onda su Canale 5 con Can Yaman e Özge Gürel.Katie è convinta che Wyatt dovrebbe conoscere la verità ma ha fatto una promessa alla Spectra, quella di non raccontare niente. Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer di oggi, 29 ap ...