Metro Exodus | DLSS 2 0 e ray tracing in arrivo su PC con la Enhanced Edition – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ladipotrà contare sul2.0 e sul ray, due feature di grande impatto per migliorare la grafica del gioco..potrà contare sul2.0 e sul raygrazie all’aggiornamento alla, gratuito su PC per tutti i possessori del gioco. In uscita il 6 maggio,si presenterà come un modulo separato e indipendente, fruibile unicamente da chi utilizza una scheda video compatibile con queste tecnologie. Un driver Game Ready è stato appena rilasciato da NVIDIA perPC ...

Metro Exodus è il terzo capitolo della celebre serie FPS cominciata esattamente dieci anni fa con Metro 2033 e successivamente con Metro Last Night. L'ultimo titolo è stato pubblicato da Deep Silver. Metro Exodus Enhanced Edition ha ufficialmente una data di uscita per PC, ma per le versioni PS5 e Xbox Series X/S non c'è ancora nessuna informazione: la versione aggiornata dello sparatutto open world arriverà in seguito. In vista dell'arrivo dei videogiochi più attesi di maggio, NVIDIA aggiorna i propri driver Game Ready per offrire la migliore esperienza all'utenza PC.