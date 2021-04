Manuela Ferrera, ha le protesi ai glutei? (Di giovedì 29 aprile 2021) Manuela Ferrera è una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, il reality di Canale Cinque. Lo show, condotto da Ilary Blasi e con in studio come opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra lamborghini, torna questa sera, giovedì 29 aprile, in onda con una nuova puntata. La naufraga, appena arrivata all’Isola è già in nomination e si scontra al televoto con Roberto Ciufoli, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo. Manuela Ferrera: ha le protesi al glutei? Manuela Ferrara ogni volta che viene inquadrata nelle prove in costume fa sorgere una domanda: ha le protesi ai glutei? La risposta sembra essere positiva. Lei non ha mai confermato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e soprattutto non ha mai parlato di protesi al ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 29 aprile 2021)è una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, il reality di Canale Cinque. Lo show, condotto da Ilary Blasi e con in studio come opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra lamborghini, torna questa sera, giovedì 29 aprile, in onda con una nuova puntata. La naufraga, appena arrivata all’Isola è già in nomination e si scontra al televoto con Roberto Ciufoli, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo.: ha lealFerrara ogni volta che viene inquadrata nelle prove in costume fa sorgere una domanda: ha leai? La risposta sembra essere positiva. Lei non ha mai confermato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e soprattutto non ha mai parlato dial ...

