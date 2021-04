L’Eredità: il web insorge per la parola alla ghigliottina “Ve la siete inventata” (Di giovedì 29 aprile 2021) Cerchiamo di capire che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera per quanto riguarda il programma serale L’Eredità. Il web insorge per la parola alla ghigliottina di ieri seraTutte le sere prima di vedere il telegiornale in onda su Rai1 c’è l’appuntamento fisso con il game show presentato da Flavio Insinna, ovvero L’Eredità. Ma nell’appuntamento di ieri sera, il web è impazzito per quanto è successo alla ghigliottina, vediamo meglio insieme. L’Eredità il web insorge Ieri sera il campione appena arrivato nel programma condotto in modo eccellente da Flavio Insinna e sempre molto seguito, L’Eredità , era Luciano. LEGGI ANCHE —> GIULIA SALEMI RIVELA “MI SONO LASCIATA CON ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Cerchiamo di capire che cosa è successo nell’appuntamento di ieri sera per quanto riguarda il programma serale. Il webper ladi ieri seraTutte le sere prima di vedere il telegiornale in onda su Rai1 c’è l’appuntamento fisso con il game show presentato da Flavio Insinna, ovvero. Ma nell’appuntamento di ieri sera, il web è impazzito per quanto è successo, vediamo meglio insieme.il webIeri sera il campione appena arrivato nel programma condotto in modo eccellente da Flavio Insinna e sempre molto seguito,, era Luciano. LEGGI ANCHE —> GIULIA SALEMI RIVELA “MI SONO LASCIATA CON ...

Advertising

BaritaliaNews : Flavio Insinna, L’eredità ancora una volta nella bufera: “questa parola non ….”, il web in rivolta - zazoomblog : Flavio Insinna L’eredità ancora una volta nella bufera: “questa parola non ….” il web in rivolta - #Flavio… - epi_krieger : E niente continuo a sfogliare siti web di musica e a vedere vinili da comprare, qualcuno mi fermi??ricordo la conver… - zazoomblog : “Questa è la prima volta che capita!”. L’eredità Maya arriva alla ghigliottina ma poi succede qualcosa di unico. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità web L’Eredità: chi è Marco Eletti, il concorrente accusato di omicidio Il Fatto Quotidiano