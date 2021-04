Leonardo cresce negli Usa Nasce la Training Academy elicotteristica

(Di giovedì 29 aprile 2021) “Nel nostro settore, solo le realtà industriali con una chiara visione, strategia e coerenza nell’esecuzione possono puntare a un business sostenibile a lungo termine e diventare asset strategici per i loro Paesi; simulazione avanzata, realtà aumentata, intelligenza artificiale – tutti presenti oggi nella nostraUsa – sono esempi di questa visione”. È così che, Alessandro Profumo, amministratore delegato di, ha commentato l’ulteriore rafforzamento della presenza dell’aziendaStati Uniti, con l’apertura ufficiale della sua nuovaper elicotteri situata nei stabilimenti produttivi di Filadelfia. “Vogliamo essere considerati un partner – ha continuato Profumo – non solo un fornitore, continuando a garantire servizi ed ...

Leonardo ha annunciato oggi, giovedì 29 aprile, un ulteriore importante rafforzamento della sua presenza negli Stati Uniti attraverso i servizi e le tecnologie di assistenza al cliente con l'apertura ...
Si tratta della struttura gemella italiana basata a Sesto Calende che offre formazione a terra, in ambiente virtuale e in volo ...