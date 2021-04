Io | ispettore ministeriale per l’esame di avvocato dico | non sarà una passeggiata…

Leggi su cityroma

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sono stato nominatoper gli esami di; in tutto, in Italia, siamo poco più di una ventina, uno per ogni Corte d’Appello. Nonostante che l’incarico sembri rimandare a personaggi gogoliani magari un po’ stupidi, ma molto pomposi, colleghi che lo avevano ricoperto in anni precedenti mi avevano detto che è un compito facile facile, al limite della pura formalità, tant’è che il Ministero. Si tratta, mi avevano detto, di andare alla Corte cui sei destinato nei tre giorni degli scritti, badare che non ci siano violazioni proprio gravi (il classico telefonino sfuggito al controllo, da cui viene dettato il compito) ed in tal caso riferirle al Presidente della Commissione e, nei casi estremi, farli mettere a verbale dal cancelliere segretario. Poi ci andrai di nuovo qualche volta, a sorpresa e a campione, ...