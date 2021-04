India e disinformazione (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci avete segnalato che ci sono soggetti che stanno cercando di sminuire quanto sta avvenendo in India. Una delle segnalazioni che ci è arrivata riguarda un post Facebook, che vi riporto: Mere India mere jaan! I media italiani diffondono la stessa immagine. Un’ immagine dell’ India lacerata con milioni di morti. Questa e’ un’ immagine scattata a varanasi, la citta’ di Shiva, dove tutti gli hindu’ vogliono morire per liberarsi dal samsara ( ciclo morte-rinascita). Le descrizione della situazione dei miei conoscenti e amici e’ ben diversa. Tutti stanno lavorando e solo pochi stati , come lo stato di Mumbai ( Maharashtra) ha restrizioni. Chi non conosce l’ India , non sa che questa nazione e’ grande come l’ Europa. Mettendo insieme i numeri che diffondono sui vari tg la percentuale e’ inferiore a quella di tutta l’ ... Leggi su butac (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci avete segnalato che ci sono soggetti che stanno cercando di sminuire quanto sta avvenendo in. Una delle segnalazioni che ci è arrivata riguarda un post Facebook, che vi riporto: Meremere jaan! I media italiani diffondono la stessa immagine. Un’ immagine dell’lacerata con milioni di morti. Questa e’ un’ immagine scattata a varanasi, la citta’ di Shiva, dove tutti gli hindu’ vogliono morire per liberarsi dal samsara ( ciclo morte-rinascita). Le descrizione della situazione dei miei conoscenti e amici e’ ben diversa. Tutti stanno lavorando e solo pochi stati , come lo stato di Mumbai ( Maharashtra) ha restrizioni. Chi non conosce l’, non sa che questa nazione e’ grande come l’ Europa. Mettendo insieme i numeri che diffondono sui vari tg la percentuale e’ inferiore a quella di tutta l’ ...

