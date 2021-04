Il device che trasforma i rifiuti organici in prezioso compost (Di giovedì 29 aprile 2021) (foto: Indiegogo)Tra quelli che ogni giorno vengono differenziati, i rifiuti organici occupano la fetta più grossa pari a circa il 40% del totale. Il cosiddetto umido considera non soltanto il cibo avanzato nei piatti, ma anche quello non utilizzato durante la preparazione e anche posate o altri oggetti biodegradabili come determinate cover di smartphone. Considerarlo come scarto è un gran peccato perché in realtà può trasformarsi in risorsa preziosa. Direttamente dalla piattaforma di crowdfunding Indiegogo arriva un piccolo elettrodomestico che può sostituire a tutti gli effetti il bidone dell’umido. Si chiama Lomi e raccoglie tutto ciò che si può considerare rifiuto organico, trattandolo in modo automatico per generare compost pronto all’uso. https://youtu.be/vFKAV4DD5ZY Lomi punta tutto sulla semplicità: non ci ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) (foto: Indiegogo)Tra quelli che ogni giorno vengono differenziati, ioccupano la fetta più grossa pari a circa il 40% del totale. Il cosiddetto umido considera non soltanto il cibo avanzato nei piatti, ma anche quello non utilizzato durante la preparazione e anche posate o altri oggetti biodegradabili come determinate cover di smartphone. Considerarlo come scarto è un gran peccato perché in realtà puòrsi in risorsa preziosa. Direttamente dalla piattaforma di crowdfunding Indiegogo arriva un piccolo elettrodomestico che può sostituire a tutti gli effetti il bidone dell’umido. Si chiama Lomi e raccoglie tutto ciò che si può considerare rifiuto organico, trattandolo in modo automatico per generarepronto all’uso. https://youtu.be/vFKAV4DD5ZY Lomi punta tutto sulla semplicità: non ci ...

Advertising

nicoladiguida : Con i mille punti potrei recuperare la memoria degli studi del paradiso, a quanto pare esistono delle stringhe di t… - wjntaerbear : ogni tanto penso a the infernal device e piango letteralmente la saga più bella che abbia mai letto non credo che c… - angelabia61 : RT @NovartisItalia: ?? Nuove frontiere per la #medicinadigitale grazie al #lifelogging. @Evidation, startup fondata da @calimagna e @a_sign… - antoniogulli : RT @NovartisItalia: ?? Nuove frontiere per la #medicinadigitale grazie al #lifelogging. @Evidation, startup fondata da @calimagna e @a_sign… - calimagna : RT @NovartisItalia: ?? Nuove frontiere per la #medicinadigitale grazie al #lifelogging. @Evidation, startup fondata da @calimagna e @a_sign… -