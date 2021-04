Il Cdm approva il Recovery Plan e il fondo extra da 30 miliardi (Di giovedì 29 aprile 2021) Recovery Plan approvato in Cdm. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera anche al fondo extra da 30 miliardi. ROMA – Recovery Plan approvato in Cdm. Dopo la tappa in Parlamento e il confronto con le Regioni, il Governo in Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’ultima versione del piano e al fondo extra da 30 miliardi per le opere non incluse nel Pnrr. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021)to in Cdm. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera anche alda 30. ROMA –to in Cdm. Dopo la tappa in Parlamento e il confronto con le Regioni, il Governo in Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’ultima versione del piano e alda 30per le opere non incluse nel Pnrr. Notizia in aggiornamento

