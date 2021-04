Gli hacker hanno conquistato Brescia (Di giovedì 29 aprile 2021) Pochi giorni fa il Comune di Brescia ha annunciato che la settimana prossima (questa per chi legge) i sistemi torneranno alla normale operatività dopo l'attacco hacker avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 marzo. A conti fatti, il blocco dei servizi è durato un mese, ma quando si parla di "normale operatività" potrebbe non significare che tutto sarà come prima. Facciamo un esempio semplice: posso affermare di avere ripristinato un servizio di posta elettronica nel momento in cui gli utenti sono in grado di inviare e ricevere messaggi, tuttavia questo non implica che siano disponibili anche gli archivi dei messaggi inviati e ricevuti. Questo vale a maggior ragione in un caso come quello del comune lombardo, colpito da un attacco in cui l'azione del ransomware è soltanto una parte del tutto. A tal proposito vale la pena capire come agiscono i ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 aprile 2021) Pochi giorni fa il Comune diha annunciato che la settimana prossima (questa per chi legge) i sistemi torneranno alla normale operatività dopo l'attaccoavvenuto nella notte tra il 30 e il 31 marzo. A conti fatti, il blocco dei servizi è durato un mese, ma quando si parla di "normale operatività" potrebbe non significare che tutto sarà come prima. Facciamo un esempio semplice: posso affermare di avere ripristinato un servizio di posta elettronica nel momento in cui gli utenti sono in grado di inviare e ricevere messaggi, tuttavia questo non implica che siano disponibili anche gli archivi dei messaggi inviati e ricevuti. Questo vale a maggior ragione in un caso come quello del comune lombardo, colpito da un attacco in cui l'azione del ransomware è soltanto una parte del tutto. A tal proposito vale la pena capire come agiscono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli hacker Hacker scatenati contro la Uil: in una notte 30 attacchi ...il file Php che agisce come una sorta di "ponte" consentendo di gestire gli accessi dall'esterno". Contromisure per rendere meno accessibili quei varchi che possono essere usati dagli hacker per ...

Hackerato l'account Whatsapp di Volpi Ora nel mirino è finito il capo del Copasir, con gli hacker che evidentemente non sanno di aver rubato l'account whatsapp all'onorevole che dovrebbe gestire i dossier più delicati della Repubblica. ...

Gli hacker hanno conquistato Brescia Panorama Copasir, hackerato account Whatsapp del presidente Volpi Anche il presidente leghista del Copasir, Raffaele Volpi, è finito nella rete dei profili whatsApp hackerati. Questa mattina alcuni sms equivoci sono partiti dal servizio di messaggistica dell'esponen ...

Gruppo di hacker minaccia polizia di Washington DC di rivelare dati sensibili Attacco hacker a Washinton- una gang di hacker ha minacciato il dipartimento della polizia della capitale di rivelare dati sensibili.

