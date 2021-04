Gaia Lucariello | la moglie di Simone Inzaghi negativa dopo 27 giorni | “Piango di gioia”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Belle notizie in casa. Ladi, attuale allenatore della Lazio,è risultataal Covid-19ventisette. “27per essere… 27inspiegabili e indimenticabili, ma oggidiperché tu caro COVID sei finalmente fuori dal mio corpo e adesso posso baciare i miei figli e mio marito senza sosta!”, ha scritto su Instagram. Perla negatività era arrivata sabato scorso tanto da essere in panchina lunedì contro il Milan nella vittoria per 3-0. SportFace.

