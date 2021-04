Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi e Akash Kumar: “È imbarazzante” (Di giovedì 29 aprile 2021) Francesco Chiofalo commenta la presunta frequentazione tra Akash Kumar e Antonella Fiordelisi: “Mi sono sentito io a disagio per loro” Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi dopo due anni di frequentazione hanno da poco annunciato la loro rottura, infatti, i due non si vedevano più insieme da un po’ e Francesco, probabilmente intasato di domande di chi li ha sempre supportati, ha deciso di rompere il silenzio spiegando di essere stato lasciato da Antonella in modo molto pacifico e maturo, senza scenate. Negli ultimi giorni però, Antonella Fiordelisi é stata avvistata e paparazzata con il modello Akash Kumar in ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)commenta la presunta frequentazione tra: “Mi sono sentito io a disagio per loro”dopo due anni di frequentazione hanno da poco annunciato la loro rottura, infatti, i due non si vedevano più insieme da un po’ e, probabilmente intasato di domande di chi li ha sempre supportati, ha deciso di rompere il silenzio spiegando di essere stato lasciato dain modo molto pacifico e maturo, senza scenate. Negli ultimi giorni però,é stata avvistata e paparazzata con il modelloin ...

